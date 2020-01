O ator Nicholas Cage surpreendeu os clientes de um pub em Somerset, no Reino Unido, no primeiro dia do ano.

Para além de ter tirado várias selfies com os locais, Cage pagou ainda uma rodada a todos os presentes.

Em declarações à ITV News, um funcionário do Tramways, o pub em questão, afirmou que "não havia muita gente por lá", pelo que "ele não gastou muito dinheiro com a rodada".

"Se ele tivesse vindo na véspera de ano novo tinha pago muito mais", continuou.

Ainda assim, o gesto do ator deixou os fãs satisfeitos. "O maior ator de todos os tempos", escreveu um deles, no Twitter.