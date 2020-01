Michael Stipe celebrou o seu 60º aniversário com um tema novo. O músico divulgou este sábado 'Drive to the Ocean', o seu segundo single a solo após o fim dos R.E.M..

Juntamente com o tema foi disponibilizado o seu videoclip, realizado pelo próprio Michael Stipe.

As receitas obtidas com as vendas do tema serão entregues à Pathway to Paris, uma organização não-governamental que promove a assinatura do Acordo de Paris em várias cidades.

'Drive to the Ocean' está disponível através do website do músico, e o seu download pago inclui não só o áudio, como o vídeo e alguns extras.