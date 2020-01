Chama-se 'Vinte Vinte' a nova canção de Branko, Ana Moura e Conan Osiris.

O tema nasceu de um desafio colocado pelo estilista Luís Carvalho a Ana Moura: criar um tema para encerrar o desfile da edição de 2019 do Moda Lisboa.

A fadista convidou então Branko e Conan Osiris, tendo o grupo criado esta “ode ao novo ano” numa tarde.

'Vinte Vinte' celebra, segundo se lê em comunicado de imprensa, “os ritmos da música tradicional portuguesa, revisitando os padrões rítmicos da chula que são atualizados e trazidos para 2020 através da produção de Branko, com produção adicional de PEDRO”.

A letra é de Conan Osiris, que aqui assina a sua primeira colaboração musical.

Ouça aqui 'Vinte Vinte'.

A 2 de abril, Branko atua pela primeira vez no teatro Tivoli, em Lisboa, ainda em celebração do último álbum, “Nosso”, um dos melhores do ano para a BLITZ. Nesse dia, Branko completa 40 anos. Os bilhetes custam entre 18 euros e 20 euros.