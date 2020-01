Justin Bieber prometeu e cumpriu. O artista canadiano divulgou hoje 'Yummy', o seu primeiro single em nome próprio desde 'Friends', de 2017.

O tema fará parte do seu novo álbum de estúdio, o sucessor de "Purpose", de 2015, que será editado este ano.

Além de 'Yummy', janeiro promete ser ainda mais fértil para os fãs de Justin Bieber: no final do mês, será disponibilizado no YouTube um novo documentário sobre o músico, intitulado "Justin Bieber: Seasons".

Ouça aqui a nova canção de Justin Bieber: