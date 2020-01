A conta oficial de Mariah Carey no Twitter foi alvo de pirataria informática, no último dia de 2019.

Durante alguns minutos, foram publicadas várias mensagens e fotografias inapropriadas, entre as quais algumas referências a Eminem, que diz ter tido uma relação com a cantora por volta de 2001.

"O Eminem tem um pénis pequeno", pode ler-se numa dessas mensagens. Outras faziam referência ao Chuckling Squad, grupo de piratas informáticos que, em agosto, se apropriou da conta do diretor-executivo do Twitter, Jack Dorsey.

Todas as mensagens foram entretanto apagadas, ao passo que a autora de 'All I Want For Christmas Is You' reagiu com humor à situação: "vou fazer uma sesta e acontece isto?", escreveu.