Os Strokes deram as boas vindas a 2020 com um concerto no Barclays Center, em Brooklyn, Nova Iorque.

Durante o espetáculo, a banda norte-americana interpretou um tema novo, 'Ode to the Mets', aproveitando para revelar também que irá editar um disco novo este ano.

"2020, cá vamos nós", afirmou o vocalista Julian Casablancas. "Descongelaram-nos e estamos de volta".

Recorde-se que os Strokes não editam um novo álbum desde 2013, ano em que lançaram "Comedown Machine". No verão passado, os Strokes haviam mostrado um outro tema novo, 'The Adults Are Talking'.