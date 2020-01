Apesar de ser uma das atrizes mais populares do momento, Millie Bobby Brown tem apenas 15 anos (celebra o 16º aniversário no próximo mês de fevereiro).

No Instagram, ao recordar a década que agora termina, a britânica partilhou um vídeo de quando tinha 7 anos.

“No início desta década tinha 6 anos”, escreveu a Eleven de Stranger Things. “Ia à escola. Obrigava a minha turma a ouvir-me. Provavelmente nem pensava onde é que estaria no final da década. Este vídeo é de 2011, quando eu tinha 7 anos e era completamente obcecada pela Adele. Ainda sou, isso não mudou”, acrescentou, considerando que a última década lhe mudou a vida.

“Descobri a minha paixão em 2013, quando percebi que adorava aparecer no ecrã”, conta Millie Bobby Brown, agradecendo a todos os que, até agoara, acreditaram, no seu talento.

Veja-a aqui a cantar 'Someone Like You', de Adele.