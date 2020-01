Os membros sobreviventes dos Nirvana vão juntar-se no próximo sábado, num concerto em Los Angeles, na Califórnia.

Dave Grohl, Krist Novoselic e Pat Smear irão atuar juntos num evento intitulado Heaven is Rock & Roll Gala.

A acompanhá-los estarão Beck, St. Vincent e Violet Grohl, filha de Dave Grohl.

Também Marilyn Manson, L7 e Cheap Trick prometem tocar na primeira "reunião" dos Nirvana desde 2018, altura em que Grohl, Novoselic e Smear se juntaram no festival Cal Jam, organizado pelos Foo Fighters.

As verbas angariadas serão entregues à associação The Art of Elysium, que apoia pessoas a braços com problemas como doença, hospitalização ou desalojamento.