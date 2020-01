Os ingleses The xx escreveram nas redes sociais que, no novo ano, deverão lançar música nova.

“Estamos ansiosos por 2020! Temos estado a trabalhar em música nova e mal podemos esperar por partilhá-la convosco. Esperamos que tenham um grande ano!”, comunicaram no seu Instagram.

“I See You”, o último álbum de estúdio dos xx, saiu em 2017; em 2018 editaram um disco de remisturas.

