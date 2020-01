Justin Bieber levou os fãs numa visita guiada ao seu próprio corpo, publicando no Instagram um vídeo onde mostra todas as suas tatuagens.

O artista canadiano, que se encontra de férias, mostrou todas as suas 50 tatuagens, dos pés à cabeça. Entre estas contam-se as palavras "confiança" e "amor", uma boombox, uma cruz com a expressão "filho de Deus", a sua ex-namorada Selena Gomez e duas pistolas, entre outros desenhos.

Só faltou uma das suas tatuagens mais recentes: um pássaro gigante, no pescoço, com a palavra "forever" ("para sempre").

Veja o vídeo: