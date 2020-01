Os Delfins anunciaram que, em 2020, darão cinco concertos.

A primeira destas datas foi anunciada no evento de lançamento de um novo festival: o South Sounds Art Festival, que se propõe levar ao Algarve “o melhor das várias áreas culturais e artísticas”.

O South Sounds Art Festival acontece em Albufeira, de 9 a 14 de junho, e os Delfins atuam logo no primeiro dia do festival. Os bilhetes estarão à venda a partir de 27 de janeiro.

Em palco, os Delfins serão, em 2020, Miguel Ângelo, Fernando Cunha, Dora Fidalgo, Rui Fadigas, Luís Sampaio e Jorge Quadros.

Em comunicado de imprensa, pode ler-se que o alinhamento do concerto incluirá êxitos como 'Aquele Inverno', '1 Lugar ao Sol', 'Nasce Selvagem', 'Sou Como um Rio' ou 'Canção do Engate' (original de António Variações).



“Esta foi uma escolha que muito nos alegrou porque os Defins fazem parte da história dos portugueses e toda a gente tem saudades de os ouvir ao vivo”, afirmou o gestor cultural do novo festival, Raul Ribeiro, sobre o vindouro festival. “Para nós é um verdadeiro orgulho acolher esta banda tão carismática e adorada. Em breve revelaremos mais nomes e mais novidades e prometemos surpreender os portugueses”.