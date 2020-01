Os a-ha partilharam uma versão remasterizada do icónico videoclip de 'Take On Me', o maior dos seus êxitos, lançado há quase 35 anos.

O vídeo, recorde-se, mostra uma história de amor de fantasia, recorrendo a atores de carne e osso e a desenhos pintados a lápis - uma técnica chamada rotoscópio.

A nova versão de 'Take On Me' foi restaurada a partir das gravações originais, em filme de 35mm. No YouTube, o tema pode entrar em breve para um grupo restrito: o de canções editadas anteriormente à criação da plataforma, que atingiram mil milhões de visualizações.

Veja a versão restaurada de 'Take On Me':