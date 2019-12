Na última noite do ano, será possível assistir a concertos de entrada livre, em várias cidades do país.

Em Lisboa, os Xutos & Pontapés tocam no Terreiro do Paço, pelas 22h30, seguindo-se os Ornatos Violeta, às 00h20, depois do fogo de artifício.

No Porto, a honra de fechar o ano cabe a Miguel Araújo, que atua depois da meia-noite; antes, o “aquecimento” caberá a Tiago Nacarato (22h30).

Em Coimbra, mais precisamente no Largo da Portagem, os Azeitonas tocam às 22h e Pedro Abrunhosa às 00h15.

Ana Bacalhau (22h30) e Boss AC (00h15) são as estrelas da passagem de ano de Cacilhas (Almada).

Na Praia dos Pescadores, em Albufeira, os Amor Electro tocam às 22h e os Black Mamba às 00h30. Também no Algarve, os Entre Aspas tocam às 22h30 e às 00h15, antes e depois do fogo do artifício, em Armação de Pêra (Silves). Na zona ribeirinha de Portimão, Agir atua às 22h e em Tavira os Expensive Soul tocam às 00h10.

Em Felgueiras, há concerto de Blaya na Praça Dr. Machado Matos; na Figueira da Foz, a banda do filme Variações toca às 22h25.

Na Guarda as atrações musicais são os Quatro e Meia (22h) e Carlão (00h20), ao vivo na Praça Luís de Camões. Santarém recebe Iran Costa (23h) e Virgul (00h30), São Martinho do Porto acolhe os Virgem Suta (00h30) e Setúbal Dany Silva (22h30). Em Viseu, a festa fica a cargo de HMB (22h30) e Plutónio (00h15).