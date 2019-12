"Joker", o filme de maior sucesso do ano, poderia ter tido um final bastante diferente. Quem o diz é o realizador Kevin Smith, no seu podcast "Fatman Beyond".

Segundo Smith, o final original mostraria os pais de Batman a morrer às mãos do Joker, e não dos desordeiros que este inspirou, no filme.

"O final era diferente", explicou. "Ele está no hospital, ri-se e diz: 'lembrei-me de uma coisa engraçada'. E seria mostrado um flashback em que ele mata o Thomas e a Martha Wayne e dá um tiro ao miúdo [Bruce Wayne, ou Batman]". "Este mundo não teria Batman", acrescentou.

Veja as explicações de Kevin Smith (a partir dos 16:30):