Mariah Carey bateu mais um recorde, tornando-se na primeira artista a conseguir ter uma canção no primeiro lugar da tabela de vendas norte-americana em quatro décadas diferentes.

A "culpa" é, claro está, de 'All I Want For Christmas Is You', que se manterá na primeira posição da tabela durante a semana que termina a 4 de janeiro.

'All I Want For Christmas Is You' junta-se assim aos êxitos de Mariah Carey nos anos 90 e 2000, tendo ajudado a artista a bater o recorde após chegar, pela primeira vez, ao topo das tabelas em 2019.