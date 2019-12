Já são conhecidos mais alguns nomes para o cartaz do festival de Coachella, que se realiza em Indio, Califórnia, de 10 a 12 e de 17 a 19 de abril.

Após terem sido revelados os cabeças de cartaz para a edição de 2020, o website Consequence of Sound aponta também os My Chemical Romance, Thom Yorke, Lana Del Rey e Flume como estando garantidos, citando fontes ligadas à indústria musical.

Todos estes nomes juntar-se-iam, assim, aos Rage Against the Machine (que revelaram a sua presença no festival aquando do anúncio da sua reunião, em novembro), Travis Scott e Frank Ocean.

O cartaz completo de Coachella deverá ser revelado em janeiro, altura em que serão também colocados à venda os bilhetes para o festival.