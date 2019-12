Roger Taylor, baterista dos Queen, irá ser distinguido pela rainha Isabel II. O músico faz parte do "Quadro de Honra" de ano novo, que reúne várias personalidades do mundo das artes e do desporto.

O baterista irá receber a Ordem do Império Britânico das mãos da rainha, não só pelo seu trabalho nos Queen mas também pelo seu envolvimento em campanhas de luta contra a sida.

Para alem de Roger Taylor, também Elton John (que já havia sido tornado cavaleiro por Isabel II), Olivia Newton-John, Gary Lightbody (Snow Patrol) e os realizadores Steve McQueen e Sam Mendes serão distinguidos pela rainha.

Esta lista gerou, entretanto, alguma polémica: o governo britânico publicou, juntamente com a mesma, as moradas dos envolvidos no seu website.