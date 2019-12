Morreu Vaughan Oliver, designer gráfico conhecido pelo seu trabalho com a editora britânica 4AD. Tinha 62 anos.

A sua morte foi anunciada pelo escritor, editor e também designer Adrian Shaughnessy, através do Twitter. Não foram reveladas as causas do óbito.

Inspirado por artistas como Roger Dean e Salvador Dali, Vaughan fundou, juntamente com o fotógrafo e realizador Nigel Grierson, os estúdios 23 Envelope, responsáveis pelas capas de discos como "Surfer Rosa", dos Pixies, "Treasure", dos Cocteau Twins e "Last Splash", das Breeders.

Após o fecho dos estúdios 23 Envelope, Vaughan abriu os estúdios V23, trabalhando com artistas e designers como Chris Bigg, Simon Larbalestier ou Marc Atkins.

A partir de 2008, juntou ao seu currículo trabalhos com nomes como os TV on the Radio, Kim Deal e David Lynch.