As moradas de várias celebridades, entre as quais artistas como Elton John e Olivia Newton-John, foram divulgadas acidentalmente pelo governo britânico.

Estas moradas foram publicadas online após terem sido revelados os nomes que farão parte do "Quadro de Honra" de ano novo, e que serão condecorados pela rainha Isabel II.

Elton John, que se tornou cavaleiro há mais de duas décadas, será agraciado com a Ordem dos Companheiros de Honra, ao passo que a autora de 'Physical' irá ser tornada Dama.

As moradas foram apagadas do website do governo britânico assim que este tomou conhecimento da sua publicação, tendo estado acessíveis ao público em geral durante cerca de uma hora.

O governo já pediu publicamente desculpas pelo incidente, e prometeu que irá investigar o caso para tentar perceber como foi possível que estas moradas fossem publicadas.