Os Metallica prestaram homenagem a Lemmy Kilimister, o líder dos Motörhead, que morreu há quatro anos.

Para recordar o amigo, a banda de São Francisco partilhou um vídeo de Lemmy a tocar consigo, em setembro de 2009. O tema é 'Too Late Too Late', dos Motörhead, e o concerto aconteceu em Nashville, no Tennessee.

“Temos saudades tuas, Lemmy”, escreveram os Metallica na legenda do vídeo.

Em entrevista à revista Kerrang!, James Hetfield, vocalista dos Metallica, confessou ter ficado muito “perturbado” com a morte de Lemmy. “Eu via-o como um homem-estátua, imortal. Quando faleceu, fiquei assustado e pensei: onde está o nosso capitão, agora? Ele foi um padrinho para nós. Sem ele não haveria Metallica”.