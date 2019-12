No passado fim de semana, Kanye West deslocou-se a um lar de pessoas sem-abrigo, em Los Angeles, partilhando com os presentes um sermão sobre como o gospel salvou a sua vida.

“Muitas vezes as pessoas dizem-me: 'Obrigada pelo Sunday Service'. Eu é que estou a agradecer a Deus”, explicou o norte-americano. “Isto salvou a minha vida. Foi uma alternativa aos opioides. Foi uma alternativa à pornografia”.

Kanye West, que no dia de Natal lançou o álbum “Jesus Is Born”, referiu-se ainda à polémica causada pelas declarações do rapper T.I., que revelou que leva a filha ao ginecologista, para saber se a adolescente ainda é virgem. “Ele está a falar de algo que é aprovado por Deus”, considera o marido de Kim Kardashian, falando ainda sobre a necessidade de combater a “epidemia” de pessoas sem-abrigo em todo o mundo.