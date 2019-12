O canal do YouTube "Geeks, Graves and Cool Stuff" partilhou um novo vídeo que mostra o estado em que estão os túmulos de Damebag Darrell e Vinnie Paul, ex-Pantera.

O guitarrista e baterista, respetivamente, foram a enterrar no cemitério Moore Memorial Gardens, em Arlington, no estado do Texas.

Recorde-se que Dimebag Darrell foi assassinado durante um concerto dos Damageplan em Columbus, no Ohio, em 2004, ao passo que Vinnie Paul faleceu em 2018, vítima de um ataque cardíaco.