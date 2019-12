A rapper norte-americana Lizzo estreou-se esta semana no programa de televisão Saturday Night Live, e a sua performance está a dar que falar.

A artista interpretou uma nova versão de 'Truth Hurts', single que foi nomeado para um Grammy, e acrescentou-lhe 'Good As Hell', ambas presentes na edição super deluxe do seu último álbum, "Cuz I Love You".

Lizzo ajudou ainda num sketch que acabou por ser cortado da transmissão televisiva por falta de tempo, mas que foi posteriormente publicado no YouTube.

Este episódio em particular de Saturday Night Live também deu que falar por um outro motivo: marcou o regresso do ator e comediante Eddie Murphy ao lugar onde começou por se tornar famoso, nos anos 80.

Veja as performances de Lizzo e o sketch no qual participou: