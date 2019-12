O rapper Allen Halloween anunciou esta sexta-feira o fim da sua carreira, poucos dias após ter lançado um disco novo ("Unplugueto") e um livro que reúne todas as suas letras ("Livre-Arbítrio").

Numa publicação nas redes sociais, o músico explicou que "durante anos" tentou "fazer música e servir a Jeová ao mesmo tempo".

"Isso sempre foi uma tarefa impossível para mim. Eu amo demais! Não consigo fazer nada por metade. Não consigo estar envolvido em nada que não seja a 100%. Então entendi que nenhum escravo pode servir a dois senhores ao mesmo tempo; ele acabará sempre por apegar-se mais a um e desprezar o outro".

"Eu tenho vindo a desprezar o meu Pai a [sic] muito tempo e não o farei mais. Anuncio aqui, o fim da carreira de Allen Halloween", continuou.

"Este é assunto no qual tenho pensado muito, ao longo todos estes anos e que finalmente tenho coragem e fé para resolvê-lo. Peço a todos que respeitem a minha decisão e que quando me virem por aí, não me chateiem mais com coisas do Halloween. O Halloween morreu".

Allen Halloween era um dos rappers de maior culto em Portugal, tendo editado, para além de "Unplugueto", três outros discos: "Projecto Mary Witch" (2006), "A Árvore Kriminal" (2011) e "Híbrido" (2015). Este ano, atuou no festival NOS Primavera Sound.