À conversa com Steve Jones, guitarrista dos Sex Pistols, no programa de rádio deste Slash revelou qual é, para si, o melhor álbum de versões de sempre.

O músico começou por contar a história por detrás de "The Spaghetti Incident?", álbum de versões editado pelos Guns N' Roses em 1993.

"Toda a gente deu ideias", explicou. "Foi muito espontâneo, gravado em estúdios diferentes. Lembro-me que para gravar a 'Since I Don't Have You' alugámos um estúdio algures no meio do país. Encontrámo-lo, marcámo-lo, fomos lá e gravámos. Foi muito divertido fazer esse disco".

Slash admitiu ainda ser fã deste tipo de discos: "poder interpretar uma canção de que gostes mesmo é muito fixe", explicou. "Achei o 'Garage Days', dos Metallica [o EP de 1987] um dos melhores discos de versões de sempre. Era incrível".

"Há discos de versões melhores que outros. Mas aqueles onde o artista se relaciona muito bem com o material original, onde este se torna parte da sua personalidade, são muito fixes", rematou.