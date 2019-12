O novo filme da saga "A Guerra das Estrelas", "Star Wars: A Ascensão de Skywalker", foi censurado pela própria Disney em Singapura.

Em causa está um beijo entre duas personagens mulheres, cuja exibição não foi permitida devido às restritivas leis anti-LGBTQ daquele país. A cena foi cortada de forma a que o filme pudesse continuar a manter a sua classificação, para menores de 13 anos.

O beijo acontece já perto do final do filme e dura apenas alguns segundos, e é o primeiro beijo lésbico dentro do universo "Star Wars". Caso a Disney não o tivesse censurado, em Singapura o filme só poderia ser visto por maiores de 16 anos.