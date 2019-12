Ao fim de 10 anos de percurso, os PAUS resolveram cruzar o Atlântico e abraçar os fãs brasileiros. O resultado? Um EP gravado em São Paulo, com colaborações excelsas de Dinho Almeida (dos Boogarins), Maria Beraldo, Edgar e o produtor Kastrup, e a vontade de gravar um álbum com o baterista, DJ e produtor Grassmass. “Yess” materializou essa vontade e chegou na reta final de um ano intenso para o quarteto composto por Fábio Jevelim, Hélio Morais, Makoto Yagyu e Quim Albergaria.

Do balanço de uma década de existência, saiu também uma outra vontade: a de separar a bateria siamesa de Morais e Albergaria. “É o momento oportuno para testar cenas”, assume Jevelim, “é fixe mudares a parte visual ao vivo da banda, até porque as pessoas já veem a bateria assim há dez anos”. Pormenores técnicos à parte, a banda assume um otimismo “necessário e natural” nas canções de “Yess”, álbum que lida com a mudança, com a investida dos sintetizadores modulares e um jogo diferente de silêncios.

Por que razão cortaram o cordão que unia a bateria?

Quim Albergaria – Tem a ver com decisões que vamos fazendo, disco a disco, para mudar um bocadinho o ringue. Se estivermos sempre nas mesmas situações acabamos por repetir soluções. E é uma questão de conforto. O mesmo espírito de aventura que nos fez ligar a bateria pela primeira vez, se calhar, é o mesmo que nos fez separar agora, neste disco. Mas não é uma decisão final. Há concertos em que, tendo espaço e disponibilidade, separamos as baterias, noutros vamos precisar de ocupar menos espaço então a siamesa vai lá estar. É mais um truque para o saco de truques dos PAUS.

Hélio Morais – Começámos a pensar que, às vezes, estávamos mais reféns da bateria siamesa na altura da criação do que sentíamos que aquilo ainda era qualquer coisa de fresco, então houve esta decisão de baralhar as coisas. Para mim foi muito fixe porque os meus padrões neste disco estão bastante diferentes dos do anterior. Tenho breaks de timbalões, que é uma cena que não tinha nos outros discos, tenho beats compostos com timbalões, mais frequências, mais tons, que é uma cena que não tinha nos outros discos porque não era possível ter esse set.

QA – Logisticamente, é um trabalho extra. Do ponto de vista de conforto, de som, acho que vai fazer bem.

A dinâmica em palco muda muito?

QA – Um bocadinho, sim.

HM – E há uma coisa importante… Nós somos uma banda muito autossuficiente em palco, porque estamos todos muito juntos. Ouvimo-nos todos muito bem. Com este disco e esta disposição, faz diferença ter um técnico de som nosso no palco, porque precisamos mesmo de ouvir a outra bateria, que antes estava colada. Essa é uma parte a corrigir. Temos de perceber como transpomos isto para o ao vivo, para estarmos confortáveis.

Fábio Jevelim – Eu, por acaso, não senti diferença absolutamente nenhuma a nível de som. Mas acho fixe, quando tens um álbum bastante visual e uma cena diferente, mais chapada na cara, mudares a parte visual ao vivo da banda. Até porque as pessoas já a veem assim há 10 anos e acho que é o momento oportuno para testar cenas. Tanto que o desenho de luz depois muda devido a isso, muda muita coisa, e cria também um interesse em vocês, por exemplo, entrevistadores… O “porquê”. (risos)

Makoto Yagyu – A mim fez-me um bocadinho de confusão. Estranhei um pouco, em termos sónicos. E visuais, também. No palco, antigamente, estava a olhar para eles os dois e agora estranho um bocadinho. E o som sai diferente… Vou ter de me habituar, mas está-se bem.

E quando é que a vossa relação com o Brasil se torna tão importante que dela sai um EP e um disco?

FJ – Tivemos uma proposta, um desafio da Red Bull, com quem já tínhamos uma relação há algum tempo, para criarmos algo nos estúdios de lá. Achámos interessante, no ano em que fazemos 10 anos, absorver informação nova, noutro continente, e não nos focarmos em influências que tivemos de artistas portugueses e das várias coisas que fizemos com essas várias colaborações. E, então, trabalhámos com pessoas de quem gostamos, como o Kastrup, que produziu esse EP [“LXSP”], o Dinho, o Edgar, a Maria Beraldo. Eram pessoas que musicalmente nos interessavam e com quem tivemos oportunidade de trabalhar lá, o que era muito mais fácil, logisticamente, do que trazê-los um a um. E depois encontrámos lá o Grassmass, num concerto que vimos, que nem sequer é um gajo que tenha musicalmente uma influência muito brasileira.

MY – Tem bué, mas tem outras.

FJ – Pronto, mas não é gajo mais brasileiro a fazer música. O concerto dele entusiasmou-nos e decidimos trazê-lo para participar numas músicas nossas, fazer uns arranjos de eletrónica, modulares e cenas, em vez de percussão brasileira.

QA – Mas é tudo uma questão de acaso e oportunidade. Não há uma estratégia declarada de “vamos ao Brasil, vamos absorver Brasil”. A oportunidade de lá irmos proporcionou relações com estes músicos. O Grassmass conhecemos lá e vinha fazer uma tour à Europa, portanto aproveitámos “já que estás aqui, porque é que não vens? Estamos a gravar um disco, será que podemos colaborar?”. É numa lógica de não provocar, mas reagir às oportunidades que nos aparecem à frente.

HM – E já havia também uma relação de trás com os Boogarins. Tínhamos colaborado para a MIL do ano passado e tinha ficado acertado que o Fabrício, o agente deles no Brasil, passaria também a fazer o agenciamento dos PAUS. Então, já tendo as peças todas, era esperar pela oportunidade. E a oportunidade surgiu este ano.

No ano passado, estiveram na Madeira e gravaram um disco lá. Agora estiveram no Brasil e sai um EP gravado lá… Vão sempre à espera que o sítio, de alguma maneira, vos inspire?

MY – Na Europa é diferente, porque estás em casa. É parecido.

HM – É muito próximo.

MY – É aproveitar o suco, tirar o maior partido da cena. Já que vamos ao Brasil…

FJ – A questão aqui são palmeiras… Madeiras, Brasil… A gente se calhar curte é palmeiras e água de coco e cenas assim. Mas acho que é isso. Quando vais a um sítio, ainda por cima o Brasil que culturalmente tem montes de bandas que são influências para nós, é normal tentares absorver o máximo que conseguires. Até porque já absorves aquilo à distância.

MY – E há outra questão: é super rico em termos culturais.

HM – E nós temos ido a São Paulo, essencialmente. A nossa base, no Brasil, tem sido lá. E São Paulo é uma amálgama de música de todo o tipo e mais algum… Não consegues absorver tudo numa só ida, ou duas ou três ou quatro, nem vivendo lá seis ou sete meses. Ou seja, há sempre muito para encontrar.

QA – Perdemos coisas fixes todos os dias em que lá estivemos…

HM – Na mesma noite, às vezes, andávamos a correr de um concerto punk para uma cena no Blue Note da Tulipa Ruiz. Há muita coisa a acontecer, muitas salas.

MY – Estás em casa, no hotel, e a cidade tem um som. Não é som de ambulância, é um groove que estás sempre a ouvir. A cidade toda tem swing, tem samba.

QA – E é das tais coisas… Isso fascina-me! Fala-me… Não só por ser a mesma língua, mas por haver referências que reconheço a conviver, de forma acessível, com outras coisas que são completamente alienígenas… É uma experiência completamente diferente de andar em Paris. Não tenho interesse nenhum em aprender nada de França. Não constrói identidade nenhuma, não me entusiasma. Agora, no tempo que passámos em São Paulo havia sempre este contraste: “eu conheço isto de sempre” e, ao mesmo tempo, “nunca vi isto em lado nenhum”.

Este “Yess” surge num momento que, se olharmos à volta, parece super negativo…

HM – Nada “yes”.

Foi um otimismo arrancado a ferros ou é um otimismo necessário?

QA – Necessário e natural. Tanto que foram o título e o disco mais intuitivos de todos os que fizemos até agora. E num ano que tem sido complicado por montes de razões, sociais, culturais e até, aqui e ali, pessoais… Mas foi uma atitude muito natural dizer: independentemente do quê, “Yess”.

HM – Aí pode ter tido influência, mesmo que inconscientemente, a nossa estadia lá no Brasil em maio, porque uma coisa que nos surpreendeu muito em São Paulo foi o facto de o período ser super conturbado… Por exemplo, vimos a comunidade LGBTQIA+ a ser perseguida e atacada na rua só por as pessoas serem como são.

QA – Mortos na rua… Não é atacados: mortos na rua.

HM – Não sabíamos se as pessoas não iam estar também um pouco receosas e fechadas. O que vimos, assim que chegámos, foi precisamente o oposto. Tudo na cara, do género “isto já é uma merda mesmo, já corro risco de vida só por existir, portanto não me vou esconder mais e vou fazer questão de gritar alto”. Isso influenciou-nos imenso. É assim que as coisas avançam, é no confronto. Tem que ser.

FJ – Até já vem de antes. Nós usamos este “yes” [sim] como uma expressão do género “está-se bem, está tudo fixe”. E na verdade, basta ligares a televisão num noticiário qualquer e aquilo é completamente “não”. Há cenas fixes a acontecer no mundo e estás constantemente a ser bombardeado com informações de medo e de terror. Entretanto, abres a janela e ouves os passarinhos a cantar, portanto as cenas não são assim tão negativas.

HM – Quem és tu?

MY – Adoro!

QA – Não mexe! Está bom!

FJ – Começámos a usar bastante essa expressão, de forma positiva. Isso acabou por se tornar uma influência para este disco e para nós próprios. Apesar de estar o mundo todo a cair, nós estamos “Yess”.

“Eu sou o que me apetece”, “eu estou a mudar de pele”, “tu és tu e eu sou eu”. Há muito existencialismo neste disco?

QA – Existencialismo não diria, mas questionamento… Se calhar, um apelo a um encontro, uma necessidade e uma ideia de que a mudança é precisa e deve ser reconhecida no outro e nos outros e na outra, também, e que algo de bom há de vir desse entendimento, dessa empatia.

Essa mudança é o chapéu central do disco?

QA – Eu diria que deste disco sim, mas é algo que, desde sempre, tem sido uma temática natural para o PAUS. Mas tem a ver com isso, acho que vêm todas do mesmo sítio, as letras. As canções nem tanto, mas as letras vêm todas dessa ideia: a mudança é precisa, está a acontecer, deve ser tolerada, motivada, nutrida.

É outra forma, também, de mostrar o otimismo do título…

QA – Claro.

O EP era um disco mais amaciado. Sentem que há menos arestas no som dos PAUS, hoje?

FJ – Eu falo por mim. Na construção do EP, comprei uns sintetizadores dos anos 80, o que leva logo ao azeite e ao amaciar. Naquele EP, tive esse objetivo de fazer umas cenas um bocadinho mais soft e mais doce, mas acho que não se traduziu depois para o “Yess”, por exemplo. Não sinto isso no “Yess”.

QA – São energias diferentes.

HM – Há alguns temas em que sim, mas se calhar até mais no baixo do Makoto, se calhar. No ‘Medronho’, por exemplo.

FJ – Nesse EP, pelo menos eu, apeteceu-me fazer assim umas cenas mais cama, com menos fogos-de-artifício.

QA – E acho que aí a mão do Kastrup, ao limar e escrever e definir melhor os passos do ritmo, eliminou montes de sobreposições que têm a ver com uma certa cacofonia controlada que os PAUS até agora tinham. Ou seja, essa clareza de que estás a falar se calhar tem a ver com uma escrita mais concisa, uma consciência maior de espaço e de silêncios no trabalho do ritmo.

HM – Uma reescrita, na verdade. Nós regravámos quase as baterias todas lá para o EP.

QA – E o “Yess” já tem isso. É uma coisa onde as baterias já são muito mais dialogantes. Ou seja, não é dois beats, dois bateristas em cima um do outro, que teve o seu apelo e tem a sua energia, mas agora também estamos interessados em perceber como é que elas falam, como completam as frases uma da outra. E em ir um bocadinho mais à procura de música aí e não só de ataque. Portanto, concordo quando dizes que há um bocadinho mais de mel porque, se calhar, há um bocadinho menos de confronto auditivo. Há de outras formas, há dissonâncias esquisitas, as vozes entram em sítios que são um bocadinho operáticos às vezes. Chega a ser um bocadinho teatral aqui e ali. Nós gostamos de complicar um bocadinho mas não estamos a complicar numa coisa que é a fisicalidade de ouvir a música dos PAUS. É mais fácil estar dentro de um disco dos PAUS, mas continuas a ser desafiado e há sempre um desnorte.

O jogo de silêncios na música dos PAUS tornou-se mais interessante para vocês, à medida que o tempo foi passando?

QA – Sim.

FJ – Neste momento, é o que nos está a apetecer mais fazer, mas o próximo álbum se calhar vai ser uma confusão do caraças. Isto foi um bocado o reflexo dessa experiência do EP e do que nos apeteceu fazer agora. Mas possivelmente, vamos tropeçar numa influência qualquer, completamente extrema, e vai-nos apetecer fazer uma cena extrema. Não digo que a partir de agora vá ser assim.

HM – Mas pode ser e isso é sinal de maturidade. Porquê? Fazendo o paralelo com uma relação: tu não chegas a um silêncio confortável numa relação logo. Isso denota uma cumplicidade e uma intimidade muito grandes. Termos a capacidade de absorver mais o silêncio, em banda, também é uma prova disso. Por opção…

FJ – Ou então podes fazer uma coisa completamente imatura, porque ser imaturo também é fixe.

HM – Sim, sim. Mas decides sê-lo.

QA – Eu acho que a diferença é mesmo essa. Este percurso é tu absorveres, e aprenderes, o que tiveres que absorver para que todos os teus gestos sejam de certezas, de intenção. E eu acho que isso é o que se ouve. Mais do que os silêncios, ouvimo-nos com um bocadinho mais de clareza. “É mesmo isto que eu quero, é mesmo isto que a canção precisa. Vou-me calar, inclusive, porque é disso que a canção precisa. Ou vou fazer um grande charivari porque vai fazer o que tem que fazer para a música”. Fomos aprendendo, no Brasil e noutros sítios, a ouvir com outras pessoas e é isso que sentes. É mais mel porque é o que tem que ser. Não há excedentes.

HM – Trouxemos uma coisa com o Kastrup: nós já estávamos muito habituados a não pisar os calos um do outro, mas a ocupar quase milimetricamente os espaços vazios do outro, como se só houvesse dois sítios possíveis para se estar, ou no beat ou no backbeat, nos silêncios do beat, mas há ali coisas que atravessam um e outro e isso fomos buscar ao Kastrup. Aquele balanço dele foi algo que aprendemos com ele. Para nós, era inconcebível ainda caber mais um elemento rítmico na nossa música e ele fê-lo de uma forma incrível.

FJ – Isso é uma luta que já vem de algum tempo. A cena é que, por esse respeito que eles criaram, o Grassmass também pôs elementos rítmicos. Fez a cena modular, mas não são só ambientes e sintetizadores, tens muito ritmo, muito pulsar que é mesmo dele. Portanto, se calhar deu para perceber que podem entrar mais elementos e espaço. Mas é como digo, se calhar o próximo pode ser um caos e não vai haver espaço nenhum para nada. A mim apetece-me isso, hoje… Se calhar amanhã já não.

2019 foi bastante intenso para os PAUS. Tiveram um disco no ano passado, um EP e um disco este ano. Sentem que cada vez mais o ciclo de um álbum se esgota mais rápido?

FJ – Acho que isto também foi uma celebração de vontade dos 10 anos de PAUS. E, na verdade, somos uma banda que, além da música temos uma certa amizade e uma forma de nos picarmos uns aos outros para fazer cenas. Portanto, até éramos uma banda que conseguia fazer para aí uns sete discos por ano, fácil, se não tivéssemos mais nada para fazer.

QA – Exato.

MY – Somos muito práticos na forma de trabalhar, também.

FJ – E gostamos de fazer música. Temos sempre influências novas, estamos sempre a ouvir cenas diferentes e às vezes um surge com uma ideia “’bora fazer uma cena mais nesta onda”. E esta foi a celebração de “’bora fazer um EP, ‘bora fazer um álbum já a seguir ao outro” e está-se bem. Acho que foi mais uma decisão de pica do que propriamente estratégica. E não estávamos fartos do “Madeira”… Eu ainda acho que não toquei o “Madeira” o suficiente para estar farto. Mas, na verdade, apeteceu-nos fazer cenas novas. Os PAUS nunca tiveram esse tipo de limitações a nível musical. Nunca tivemos limitações de estilo, de tempo, de estratégia, de ultra-marketing minucioso. Foi tipo “epá, ‘bora!”.

Depois de trabalharem com o Dinho, a vossa noção de voz num tema dos PAUS mudou, de alguma maneira?

MY – Não muito. Eu acho que não.

FJ – Acho que tivemos a noção de que a nossa voz é uma merda (risos). O Dinho é um cantor, não é? E nenhum de nós é cantor. O Quim é vocalista, talvez. O Makoto já foi vocalista, também. Eu não.

HM – Já foste! E eu também já fui.

FJ – Mas fomos vocalistas. Quando dás uma música a um cantor que realmente tem o seu tipo de influência e abordagem musical e sabe atravessar a música e adoçá-la quando é preciso… Diz o que é preciso… E tem um timbre com característica de cantor… É muito fixe veres uma pessoa dessas em cima de uma música de PAUS. A nossa música é mais de ataque e de vocalização, de berro, de frase-chave, etc. Então, acho que tínhamos aquele interesse de saber como é que um cantor abordava uma música daquelas. E acho que ele fez aquilo muito bem. Não estás habituado a ter uma voz a planar ali. Uma voz com um timbre muito especial e uma mensagem especial a atravessar a música como nós nunca iríamos atravessar. Isso é fixe.

QA – E é importante lembrar outra coisa. Nós estamos sempre agarrados a um instrumento… Cantar é multitasking para nós, no contexto de PAUS.

FJ – Mas tu, na verdade, com a execução que estás a fazer eras capaz de a cantar, como o Dinho. Só que não te lembravas dela, porque não tens esse tipo de abordagem.

QA – Ah, não! Não ia escrevê-la. Aquilo é ele.

FJ – E é isso, é uma abordagem mais de um cantor em cima de uma cena ultra desgovernada, como os PAUS são. Deu-nos influências para fazer outras cenas. Temos mais cenas um bocado mais atravessadas e não tão berrantes neste disco por causa disso mesmo.

MY – Estávamos a falar do Dinho mas o Edgar é a mesma coisa. É outro estilo, completamente diferente, mais spoken word, mais rap, mais agressivo, com aquele timbre que incomoda um bocadinho mais, mas o gajo escreveu quatro páginas e mandou aquilo e dobrou em duas horas.

HM – Tem mais texto aquela letra do que as nossas letras todas juntas.

QA – Completamente.

HM – E bom! Não é só palha.

MY – Gravou aquilo em duas horas, entre conversas e não sei quê não sei que mais.

FJ – É fixe veres pessoal a abordar uma parte da nossa música que se calhar nós não temos tanta técnica para o fazer, porque não somos pessoas concentradas apenas naquele instrumento que é a voz. E isso é fixe.

Em 2020, passam dez anos do EP “É Uma Água”. Quando o tiveram nas mãos pensaram que dez anos depois ainda estariam aqui?

MY – Não.

QA – Não.

HM – Não. Nós achávamos que íamos tocar na ZDB, na Sociedade Harmonia Eborense e nos Maus Hábitos. Sem qualquer tipo de desprimor por estas salas, ainda hoje nos dá muito prazer tocar nelas, e continuamos a fazê-lo regularmente, mas isso era o nosso limite. A nossa ideia de sucesso era fazer estas salas. Talvez conseguir fazer alguns teatros. Depois aquilo saiu-nos um bocadinho do controlo, felizmente. Nunca imaginámos nada disto que nos foi acontecendo, portanto também nunca nos desiludimos.

No início, a banda parecia uma espécie de lado b dos vossos lados a. Chegaram a encarar os PAUS como uma aventura à parte, secundária?

HM – Talvez.

FJ – Acho que quando vais para uma aventura nova, nunca é secundária. Acabas por fazê-lo por uma necessidade que tens e levas aquilo com coração, como qualquer outra coisa artística que cries. Não estamos propriamente a falar de “trabalhava como gerente no banco e agora sou não sei quê”. Então, levas sempre aquilo com coração. E claro que quando fazes música não crias objetivos mentais de “tenho de entrar no top não sei quê”… No nosso estilo de música. Os outros artistas criam isso e têm um target diferente. O que aconteceu aos PAUS foi uma coisa levada com coração e apetite, vá, que acabou por realmente entrar para um patamar um bocado mais abrangente.

QA – Não sei muito bem como, mas pronto.

HM – Ainda hoje não sei.

FJ –Nunca é um lado b dos lados a… Acabou por ser um lado a de um lado a, como qualquer outro projeto que a gente faça.

HM – Acho que a diferença grande é que quando começas uma coisa nova não tens a pressão. Não tens medo de desiludir ninguém, porque ninguém está à espera de nada. Não tens medo de não cumprir um prazo, porque não há nenhum prazo.

FJ – Além disso, já tens experiência com as outras bandas, com os tais lados a, para não te fantasiares dessa forma. Há muitas bandas, hoje em dia, que começam e acabam em dois álbuns, porque se calhar criam uma fantasia que vão ser os reis disto tudo e depois desiludem-se com muita facilidade. Como nós temos outras experiências e outras bases, levamos a cena de coração e depois o que acontecer acontece.

“Para mim, o que me deixa mais feliz nesta banda é o facto de a música quase se fazer a ela própria”, disse-nos o Quim em 2010. Ainda confere?

QA – Ya!

HM – Engraçado.

MY – Como estava a dizer há bocadinho, ou como o Fábio disse: dois dias, duas músicas. Ou seja, não se pensa muito. Ela surge muito rápido, desenvolve… Romantizando a coisa, ela puxa. Mesmo.