A Pitchfork publicou uma nova lista com os que considera serem os melhores discos rock de 2019.

A lista, publicada por ordem alfabética, inclui nomes bem conhecidos do público português como Angel Olsen, Black Midi, Bon Iver, Deerhunter ou Vampire Weekend, entre outros.

Confira-a aqui:

Angel Olsen: All Mirrors

Big Thief: Two Hands

Big Thief: U.F.O.F.

Black Belt Eagle Scout: At the Party With My Brown Friends

black midi: Schlagenheim

Bon Iver: i,i

Boy Scouts: Free Company

Brittany Howard: Jaime

Cate Le Bon: Reward

Chai: PUNK

Charly Bliss: Young Enough

Control Top: Covert Contracts

Crumb: Jinx

Deerhunter: Why Hasn’t Everything Already Disappeared?

DIIV: Deceiver

Girlpool: What Chaos Is Imaginary

Jenny Lewis: On the Line

Julia Jacklin: Crushing

Kim Gordon: No Home Record

Mannequin Pussy: Patience

Nick Cave & the Bad Seeds: Ghosteen

Nilüfer Yanya: Miss Universe

Oso Oso: Basking in the Glow

Peaer: A Healthy Earth

PUP: Morbid Stuff

Purple Mountains: Purple Mountains

(Sandy) Alex G: House of Sugar

Sharon Van Etten: Remind Me Tomorrow

Sheer Mag: A Distant Call

Vampire Weekend: Father of the Bride

Weyes Blood: Titanic Rising