A revista "Revolver" elaborou uma lista com aqueles que considera serem os melhores álbuns de metal da década prestes a findar.

Da lista fazem parte nomes bem conhecidos por entre os fãs do género, como os Slipknot, Metallica, Black Sabbath e Tool, bem como grupos mais recentes, como os Deafheaven.

O primeiro lugar coube a uma banda que até já disse não fazer parte do mundo do metal: os Deftones, por "Diamond Eyes", editado em 2010. Confira aqui a lista:

25. Knocked Loose – A Different Shade of Blue

24. Every Time I Die – Low Teens

23. Baroness – Purple

22. Chelsea Wolfe – Hiss Spun

21. Killswitch Engage – Atonement

20. Neurosis – Honor Found in Decay

19. The Dillinger Escape Plan – One of Us Is the Killer

18. Converge – All We Love We Leave Behind

17. Code Orange – Forever

16. Slipknot – We Are Not Your Kind

15. Avenged Sevenfold – Nightmare

14. Marilyn Manson – The Pale Emperor

13. Metallica – Hardwired… to Self-Destruct

12. Black Sabbath – 13

11. Meshuggah – Koloss

10. Lamb of God – Resolution

09. Behemoth – The Satanist

08. Carcass – Surgical Steel

07. Deafheaven – Sunbather

06. Judas Priest – Firepower

05. Mastodon – Emperor of Sand

04. Ghost – Infestissumam

03. Tool – Fear Inoculum

02. Gojira – L’Enfant Sauvage

01. Deftones – Diamond Eyes