Martin Scorsese gerou alguma polémica quando afirmou, em outubro, que os filmes da Marvel "não são cinema", comparando-os a "parques temáticos" que "não deveriam poder invadir os cinemas".

Dois meses depois, a sua própria filha, Francesca, decidiu troçar das declarações do pai com uma pequena partida de Natal: embrulhou todos os presentes do realizador em papel com imagens do Hulk e do Capitão América, conhecidas personagens da Marvel.

O plano foi revelado por Francesca através do Instagram, mas a reação do pai ficou por saber: