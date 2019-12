Melanie Panayiotou, uma das irmãs de George Michael, morreu no passado dia 25 de dezembro.

Tal como o irmão, que faleceu há três anos, Melanie Panayiotou morreu no dia de Natal, acreditando-se que tenha sofrido uma doença súbita.

Melanie Panayiotou, de 55 anos, foi encontrada sem vida pela sua irmã Yioda, em sua casa, tendo a polícia acorrido ao local e excluído a possibilidade de circunstâncias suspeitas.

A família confirmou, através do seu advogado, a morte "repentina" de Melanie Panayiotou, pedindo que seja respeitada a sua privacidade.

Cabeleireira de profissão, Melanie Panayiotou, que era uma das herdeiras do irmão, morreu exatamente três anos depois de George Michael, que faleceu a 25 de dezembro de 2016.

George Michael deixou boa parte da sua fortuna, estimada em cerca de 115 milhões de euros, às duas irmãs mais velhas, Melanie e Yioda.

Dois dias antes de morrer, Melanie, a sua irmã Yioda, o seu pai e o antigo manager de George Michael, David Austin, lançaram um comunicado.

"Sabemos como as letras do Yog [nome que a família lhe dava] nos ajudam quando as coisas estão mal e nos ajudam a celebrar quando tudo está bem... e isso é tão importante agora como se ainda estivesse aqui connosco. Como muitos de vós dizem nas vossas mensagens, é um dom. É importante que a sua generosidade de espírito e empatia natural vos tenham tocado de uma forma que o deixaria envergonhado, é muito bom ouvir as vossas palavras gentis. Obrigado por apoiarem o filme 'Last Christmas' e a sua banda-sonora, nós sabíamos que vocês iam gostar! Adoramos que vocês adorem, tal como o Yog adoraria".