Trent Reznor afirmou, em entrevista à "Revolver", que o trabalho que realizou na banda-sonora para o filme "Bird Box" foi "uma perda de tempo".

O líder dos Nine Inch Nails, que trabalhou no filme juntamente com Atticus Ross, seu colega na banda, queixou-se do que diz ser "um editor com um excessivo mau gosto".

"Foi esse o nosso maior obstáculo a colocar mais coisas [na banda-sonora do] filme", disse. "O pior foi que estávamos em digressão quando fizeram a mistura. Misturaram a música num volume tão baixo que nem se ouve".

Apesar da frustração, Reznor não deixou de brincar com a sua situação: "Pensámos que ninguém ia ver este filme, e é o que mais sucesso teve na Netflix".

O músico explicou, também, que abandonou o trabalho que estava a realizar para "The Woman in the Window", mas garantiu que "não houve animosidade da nossa parte".



"É frustrante quando se trabalha tanto e isso desaparece. Estávamos - e eles também estavam - orgulhosos do filme que era", contou.