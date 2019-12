Justin Bieber irá voltar aos discos em 2020. O cantautor canadiano anunciou que se encontra a trabalhar no sucessor de "Purpose", de 2015.

O anúncio foi feito num vídeo publicado no YouTube, que também serve para antecipar a estreia de um novo documentário sobre Bieber, no dia 31 deste mês.

"Como humanos, somos imperfeitos. O meu passado, os meus erros, tudo aquilo por que passei... Acredito que estou onde devo estar, e que Deus me tem onde me quer", afirma o cantor, no vídeo em questão.

Justin Bieber explica ainda que este disco será diferente de "Purpose", e mostra um trecho daquele que será o seu primeiro single: 'Yummy', com data de lançamento marcada para o dia 3 de janeiro.

2020 será um ano atarefado para Justin Bieber: para além do álbum novo e do documentário, o cantor também andará em digressão pela América do Norte entre maio e julho.