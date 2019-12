Morreu Allee Willis, a autora do genérico da popular série de televisão "Friends". Tinha 72 anos e, de acordo com o seu representante, sofreu um ataque cardíaco na noite de Consoada.

Ao longo da sua carreira, Willis tornou-se conhecida não só por 'I'll Be There For You', a canção de "Friends", mas também pelos seus trabalhos para filmes como "O Caça-Polícias" e musicais como "A Cor Púrpura".

Para além destes trabalhos - que lhe valeram dois prémios Grammy -, Willis também ajudou na composição de 'September' e 'Boogie Wonderland', dos Earth, Wind & Fire, que chegou a descrever como "a sua banda preferida".

Philip Bailey, um dos dois vocalistas deste grupo, já lamentou a morte de "uma amiga" nas redes sociais.