Os Major Lazer são o segundo nome anunciado para o cartaz do festival MEO Sudoeste. O trio formado por Diplo, Walshy Fire e Ape Drums irá atuar no Palco MEO, a 6 de agosto.

Esta atuação servirá para mostrar os temas de "Lazerism", o seu quarto álbum de estúdio, ainda por editar mas que já foi apresentado por meio de três singles: 'Can't Take It From Me', com Skip Marley, 'Make It Hot', com Anitta e 'Que Calor', com J Balvin.

O MEO Sudoeste irá realizar-se na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, de 4 a 8 de agosto, sendo que o campismo abre logo a 1 de agosto.

Os bilhetes diários e passes gerais já se encontram disponíveis em todos os locais habituais, a preços que vão dos 48 euros aos 100 euros até ao final deste mês.

Estão também disponíveis dois packs para fãs: o Pack Tribo, que custa 380 euros e inclui 5 passes para todos os dias do festival mais 9 dias de campismo grátis, e o Fã Pack FNAC, que custa 85 euros.