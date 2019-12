Madonna cancelou a última data da sua digressão norte-americana, depois de sofrer uma lesão que lhe causou “dores indescritíveis”.

No Instagram, a cantora partilhou um vídeo do seu concerto em Miami, no passado sábado.

“Quando subi a escada para cantar 'Batuka', estava em lágrimas com a dor causada pelas minhas lesões. Nos últimos dias, a dor tem sido indescritível”, explicou nesse post.

“A cada canção que canção, rezava para conseguir acabar o concerto. As minhas preces foram atendidas e consegui. Considero-me uma guerreira, nunca desisto! Porém, desta vez tenho de ouvir o meu corpo e aceitar que a dor é um aviso”, escreve Madonna, pedindo desculpa aos fãs por ter cancelado o concerto que devia ter acontecido no domingo, também em Miami.

Nos últimos dias, Madonna tem sido submetida a uma série de exames médicos.

“Os médicos garantiram que, se eu quero continuar a digressão, tenho de descansar o máximo possível, de forma a não sofrer danos irreparáveis. Nunca deixei que uma lesão me impedisse de atuar, mas desta vez tenho de aceitar que não é vergonha nenhuma ser humana e ter de carregar no botão da pausa”.

Há cerca de um mês, Madonna já cancelara três concertos em Boston, devido a uma “dor avassaladora”. No início da digressão de “Madame X”, um outro espetáculo ficou sem efeito quando a artista se lesionou num joelho.

Em janeiro, Madonna chega a Lisboa, onde dará oito concertos no Coliseu dos Recreios, nos dias 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22 e 23.