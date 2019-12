Kanye West prometeu e cumpriu. Após ter lançado "Jesus Is King", o seu nono álbum de estúdio, no passado mês de outubro o rapper já tem um sucessor: "Jesus Is Born".

O álbum segue uma toada gospel clássica, ao contrário do seu antecessor, que misturava o género com produção hip-hop. Do alinhamento fazem parte versões de temas antigos de Kanye, como 'Fade' (agora denominada 'Faith') e 'Ultralight Beam', ambos retirados a "The Life of Pablo" (2016).

"Jesus Is Born" nasce a partir do trabalho de West com o Sunday Service Choir, grupo com o qual tem realizado as suas missas dominicais desde janeiro passado, e foi composto em parceria com o mesmo.

O álbum já se encontra disponível nas principais plataformas de streaming. Ouça-o aqui: