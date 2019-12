Poucos dias depois do Natal, Luís Severo acaba de oferecer uma prenda aos seus fãs.

O músico português disponibilizou, nas plataformas de streaming (Spotify, YouTube, Apple Music), dois discos ao vivo: “Pianinho”, inicialmente editado no Natal de 2017, apenas no Bandcamp e no YouTube, e “Guitarrinha”.

“Pianinho” regista um concerto de Luís Severo no Teatro Tivoli, em Lisboa, e “Guitarrinha” foi gravado no Art Room, também na capital.

“Em 2017, Luís Severo adaptou para os palcos um formato a solo no qual apenas soava a sua voz e um piano de cauda, celebrados no disco ao vivo 'Pianinho', editado no Natal de 2017”, pode ler-se em comunicado de imprensa.



“Entretanto, já depois de editado 'O Sol Voltou' [álbum de 2019], Luís Severo quis que as suas músicas tivessem também um registo menos solene do que um piano de cauda impõe em salas de teatro. Fez então uma série de concertos para dar lugar à calorosa proximidade de uma guitarra numa sala pequena: "Guitarrinha", nome que evidencia a parelha de voz e guitarra”.



Luís Severo integra a lista de melhores álbuns do ano para a BLITZ. Pode consultar essa lista e muitos mais artigos na revista especial de fim de ano, já nas bancas.