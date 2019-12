Numa altura em que várias publicações se afadigam para partilhar as suas listas de melhores discos do ano, o site Album of the Year juntou as escolhas de 105 fontes e concluiu que o disco mais acarinhado, este ano, foi “Norman Fucking Rockwell!”, de Lana del Rey.



O sexto longa-duração da norte-americana chegou ao primeiro lugar de 12 listas e teve 25 menções entre os dez primeiros.

Segue-se “Magdalene”, o regresso de FKA Twigs, que chegou no final do ano mas a tempo de conquistar a crítica, e “Ghosteen”, de Nick Cave and the Bad Seeds, o primeiro lugar da BLITZ.



A jovem Billie Eilish: Angel Olsen, que em janeiro regressa a Portugal; Weyes Blood; Sharon Van Etten e Solange são outras mulheres em destaque no top 10 dos álbuns mais votados; Tyler, the Creator e Purple Mountains, de David Berman, que este ano nos deixou, completam esse top, que pode consultar aqui.