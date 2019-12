Há mais uma novidade no cartaz do Vodafone Paredes de Coura.

A BLITZ pode noticiar que os suecos Viagra Boys se juntam ao festival minhoto no próximo mês de agosto.

Formados em Estocolmo em 2016, os Viagra Boys lançaram em 2018 o seu primeiro álbum, "Street Worms".

Este será o terceiro concerto dos Viagra Boys em Portugal mas a estreia no Vodafone Paredes de Coura.

Os passes gerais para o festival minhoto estão à venda nos locais habituais por €95 euros, estando também disponíveis em formato fã pack, pelo mesmo preço, nas lojas Fnac (incluem uma t-shirt exclusiva desenhada por Avelino Resende). Veja abaixo o cartaz confirmado até ao momento.

Pixies

Parquet Courts

Woods

Black Country

New Road

Idles

The Comet is Coming

(Sandy) Alex G

Mac DeMarco

Tommy Cash

Squid

Ty Segal & Freedom Band

Yellow Days

Daughter

Floating Points

BadBadNotGood

Boy Harsher

Pinegrove

Viagra Boys