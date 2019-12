Salvador Sobral e Tim Bernardes voltaram a gravar uma canção em conjunto.

O tema tem como título 'Pouco a Pouco' e faz parte de "Recomeçar", álbum a solo de Tim Bernardes, ganhando aqui uma nova versão.

Esta é a segunda vez que os dois artistas se cruzam em canção, após terem gravado 'Anda Estragar-me Os Planos' - cantada por Sobral em "Paris, Lisboa", o seu último disco -, que foi publicada pelo artista brasileiro em setembro.

O vídeo de 'Pouco a Pouco' foi disponibilizado no YouTube, e vem acompanhado por um texto onde Salvador Sobral conta a história de como conheceu Tim Bernardes.

"Andei colado ao 'Recomeçar' até saber as músicas todas de cor", pode ler-se. "Quando até já todas as linhas melódicas do violino eu sabia, saiu o disco d'O Terno. Seguiram-se mais uns meses de obsessão e de aprender as músicas e letras todas desta banda", continua.

Entretanto, Bernardes propôs a Sobral uma colaboração. "Andava há um ano vidrado nele. Parecia-me das melhores vozes contemporâneas que temos neste mundo. As letras lindas, os arranjos incríveis, dinâmicas impressionantes. E, de repente, ele quer cantar comigo. Que estranho".

"Fui ver O Terno ao NOS Primavera Sound e conhecemo-nos lá. Falámos muito e demo-nos bem. Dois dias depois, gravamos estas canções. Ele sugeriu uma canção minha e eu, uma dele. E assim foi: uma tarde na cozinha da minha mãe a tocar, super relaxados e despretensiosos. Depois, fomos comer e falar de coisas bonitas da vida", remata.

Ouça aqui 'Pouco a Pouco':