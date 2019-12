Os noruegueses Emperor juntam-se aos Behemoth e Testament como terceiros e últimos cabeças-de-cartaz do festival Vagos Metal Fest, revelou esta quarta-feira a promotora Amazing Events. O coletivo de Notodden marca assim a sua estreia em palcos nacionais, três anos depois de regressarem ao ativo, trazendo consigo três décadas de música - recorde-se que o mais recente álbum do trio, "Prometheus - The Discipline of Fire & Demise", foi editado em 2001.

Regressando à Quinta do Ega, em Vagos, Aveiro, nos dias 30, 31 de julho e 1 de agosto do próximo ano, o Vagos Metal Fest tem também já confirmadas as presenças de Behemoth, Testament, Eluvietie, D.R.I., Asphyx, Unleash the Archers, Trollfest, Harakiri for The Sky, The Omnious Circle, Arsea, High Fighter, Uburen, Alekto, Sotz', Lyfodeath, Veneno Califórnia, Leeks Inc., Apotropaico e Solar.

O passe de três dias para o festival custa €80,00 até à meia-noite desta quarta, 25 de dezembro, aumentando depois para €85,00. Nos próprios dias do evento, custará €95,00.