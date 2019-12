Felix Martin é um músico venezuelano que se entregou de alma e coração a um projeto em grande: uma versão de 'Invincible', dos Tool.

Esta não é uma versão vulgar; Martin interpretou o tema presente em "Fear Inoculum" recorrendo a uma guitarra de 16 cordas, construída por si a partir de dois outros instrumentos.

"Aprendi a canção original tal como ela é, e depois experimentei com recurso às minhas próprias técnicas e ideias musicais para que [a versão] soasse como a banda", explica.

O resultado, que conta com a ajuda do baixista Andos San e do baterista Siros Varziri, não é menos que impressionante. Veja aqui: