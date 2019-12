The Legendary Tigerman está à procura de um(a) baterista. O músico, que recupera esta quarta e quinta o seu tradicional concerto de Natal, colocou um anúncio nos jornais a pedir um novo baterista e multi-instrumentista, "preferencialmente do sexo feminino", para a sua banda.

"Com gosto por rock'n'roll e música eletrónica" é a principal especificidade requerida pelo músico, "é importante que se identifique com o projeto, que tenha disponibilidade para viajar, vontade de trabalhar, criatividade não convencional". Nas redes sociais, Tigerman pede aos candidatos que enviem uma mensagem para o email [email protected]

Os dois concertos de Natal, com o mote "Fuck Christmas, I Got the Blues", acontecem nas noites de 25 e 26 de dezembro, a partir das 23h00, na Galeria Zé dos Bois, em Lisboa. Os bilhetes já se encontram esgotados.