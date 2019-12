O jovem que organizou um mini-festival de punk hardcore num restaurante da cadeia de fast food Denny's, em Santa Ana (Califórnia), contou com uma ajuda de peso para saldar as suas dívidas: os Green Day.

O trio norte-americano pagou todas as despesas (a rondar os 1800 dólares, ou 1600 euros) que Bryson del Valle, de 17 anos, teve com o evento, que acabou por levar à destruição de uma parte do restaurante devido ao caos que se gerou.

Ao saber da história, os Green Day doaram a Bryson um total de 2000 dólares (1800 euros) e ainda lhe deixaram uma mensagem: "Liga-nos. Queremos fazer um concerto contigo".

Os danos causados pelas bandas e pelo público presente ao restaurante foram avultados, levando Bryson a ter de recorrer a plataformas de angariação de fundos.

Um vídeo do concerto inteiro dos Wacko, que atuaram durante 20 minutos, foi entretanto disponibilizado no YouTube: