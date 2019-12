A revista Classic Rock elaborou a sua própria lista dos melhores álbuns de 2019, misturando algumas bandas novas com veteranos do rock.

Da lista fazem parte artistas como os Tool, que regressaram este ano aos discos com o aclamado "Fear Inoculum", Black Keys, Bruce Springsteen ou Rammstein, entre outros.

O primeiro lugar coube aos britânicos The Wildhearts, que celebraram o seu 30º aniversário com o seu primeiro álbum desde 2009: "Renaissance Man".

Confira aqui a lista:

20. Diamond Head - The Coffin Train

19. Tool - Fear Inoculum

18. The Allman Betts Band - Down To The River

17. The Defiants - Zokusho

16. The Magpie Salute - High Water II

15. Status Quo - Backbone

14. Beth Hart - War In My Mind

13. Beaux Gris Gris & The Apocalypse - Love & Murder

12. The Black Keys - Let's Rock

11. Tedeschi Trucks Band - Signs

10. Big Big Train - Grand Tour

9. Bruce Springsteen - Western Stars

8. Stray Cats - 40

7. Gary Clark Jr - This Land

6. Rammstein - Untitled

5. The Who - Who

4. Rival Sons - Feral Roots

3. Black Star Riders - Another State Of Grace

2. The Darkness - Easter Is Cancelled

1. The Wildhearts - Renaissance Men