Ed Sheeran revelou ter perdido 22 quilos após ter ganho um novo "amor": o exercício físico.

Em entrevista ao podcast "Behind the Medal", o músico explicou que começou a ter mais cuidados com o seu corpo há três anos, após deixar de fumar.

"Não me exercitei durante muito tempo", afirmou. "Parei de fumar há três anos e desde então que me comecei a exercitar. E adoro-o".

Sheeran já criou algumas rotinas, como correr 45 minutos de manhã, por vezes também nadando ou fazendo agachamentos.

"Comecei a fazê-lo porque, quando deixei de fumar, estava bastante consciente de que os meus pulmões estavam cheios de trampa. Precisava de os limpar", continuou.

"Os ginásios são bons, mas não há nada como o ar puro para te limpar de facto. Essa é a razão principal pela qual comecei [a correr]".

No entanto, por vezes há situações que o impedem de se dedicar ao exercício físico: uma digressão mundial, por exemplo.

"Tive de me esforçar muito durante esta última digressão", contou, explicando que pesava cerca de 100 quilos antes de a iniciar, situando-se agora nos 78.

"O pior é a América. Quando acabas um concerto lá, dão-te um prato com asinhas de frango, metem-te no fundo do autocarro a ver 'Os Simpsons' com umas garrafas de vinho... Isso, todos os dias, vai-se acumulando", brincou.