Mesmo tendo morrido há 28 anos, Freddie Mercury continua a aquecer o Natal dos seus amigos e família. O músico deixou uma nota no seu testamento para que a loja de produtos de luxo Fortnum & Mason, em Londres, enviasse todos os anos um cabaz de Natal aos seus entes queridos.

Em declarações ao Daily Mail, um porta-voz da loja descreveu este gesto como "encantador". "Não é a primeira vez que alguém faz isto", acrescentou. Entre os mais beneficiados estão os amigos próximos de Mercury, bem como os seus afilhados.

Elton John, amigo do cantor, falou recentemente sobre a sua natureza generosa, recordando um episódio que aconteceu numa manhã de Natal: "o Tony King [amigo de Mercury] veio ter comigo e deu-me uma fronha. Como podem ler no meu livro, o meu nome drag é Sharon e o do Fred era Melina. Nessa linda fronha estava uma pintura a aguarela. No recado que vinha com ela dizia: 'querida Sharon, vi isto num leilão e achei que ias adorar. Adoro-te, Melina'. Foi muito comovente. Ele estava a morrer e ainda pensava nos amigos. Era esse tipo de pessoa que ele era. Cheio de amor e vida".

O eterno vocalista dos Queen morreu a 24 de novembro de 1991, com 45 anos, vitimado por uma pneumonia. Mercury tinha sido diagnosticado com o vírus do HIV em 1987 e quando a pneumonia o atacou vivia com SIDA. Recorde abaixo o vídeo de 'These Are the Days of Our Lives', o último que gravou.