Nick Cave e os seus Bad Seeds entraram no espírito natalício e ofereceram uma prenda aos fãs: o filme-concerto "Distant Sky" foi disponibilizado, na íntegra, no YouTube, para visualização gratuita, há duas horas. "Tenho recebido muitas mensagens do site The Red Hand Files a pedir acesso ao filme 'Distant Sky Live in Copenhagen. Aqui está! Com amor pelo Natal, Nick", escreveu o músico australiano no Twitter.

Realizado por David Barnhard, o filme centra-se no concerto que a banda deu no Denmark's Royal Arena, em outubro de 2017. Com mais de duas horas de duração, no espetáculo, que chegou aos cinemas e foi depois disponibilizado digitalmente, ouvem-se canções de "Skeleton Tree", de 2016, e também os grandes clássicos de Cave e os Bad Seeds. Veja abaixo.

Recorde-se que "Ghosteen", o mais recente álbum de Cave, foi considerado o melhor de 2019 pela redação da BLITZ, sendo o músico o protagonista da edição especial da revista, disponível agora nas bancas. Cave regressa a Portugal no próximo ano para um concerto na Altice Arena, em Lisboa, no dia 19 de abril.