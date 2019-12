Carolina Deslandes partilhou um novo vídeo no Instagram, onde desabafou acerca do impacto que as redes sociais tiveram na sua saúde mental.

Referindo que as redes sociais levaram à criação de "pequenas televisões que cada pessoa produz", e estando afastada dos filhos e do companheiro devido a uma gripe, a cantora afirmou ainda que estas "mostram uma ínfima parte do que é a vida".

"Andamos a criar canais, realidades fictícias, que fazem com que a pessoa que está a assistir se sinta menor, não num sentido invejoso mas num sentido de incapacidade", continuou, revelando ter sofrido de ansiedade por causa disso mesmo.

"Comecei a ser atacada pelo meu aspeto físico, e isso fez com que me resguardasse mais. Comecei por não querer ir à praia, ao shopping, aqui e ali... Quando dei por mim, vivia com pânico de milhares de coisas e sítios que me estavam a impedir de viver como uma pessoa normal".

"Os concertos acabavam, a minha adrenalina começava a cair e eu começava a entrar em pânico. Achava que estava a ter um enfarte".

"Acho que isto tudo vem do mesmo sítio, da pressão que pomos em nós próprios, da exigência que termos e querermos tudo, de nunca podermos ir abaixo e dizer que não estamos bem", rematou.

A cantora prometeu, ainda, aos fãs ultrapassar essa mesma ansiedade e "reencontrar a pessoa que era". "Vou deixar de querer tudo para ontem e de meter tanta pressão nos meus ombros. Quero estar feliz", disse, pedindo ainda aos fãs que sofram da mesma condição para que "procurem ajuda".

Veja aqui o vídeo: